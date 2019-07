Une attention particulière accordée à la question palestinienne aux plans culturel et médiatique

mardi, 9 juillet, 2019 à 12:42

Rabat – Une attention toute particulière est accordée à la question palestinienne sur les plans culturel et médiatique en tant que l’un des dossiers prioritaires pour le Royaume, aux côtés de la question du Sahara marocain, a affirmé lundi à Rabat le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Le ministère prend part régulièrement aux activités et manifestations culturelles organisées en Palestine, tout comme il veille à une présence palestinienne lors des différents évènements initiés dans le Royaume, a-t-il souligné en réponse à une question orale sur “la politique de soutien à la Palestine”.

Il a à cet égard cité les Journées culturelles palestiniennes tenues en marge des festivités initiées dans le cadre de l’évènement “Oujda capitale de la culture arabe”, avec un focus sur diverses facettes sur la Palestine et son patrimoine à la faveur d’expositions photographiques, de colloques et de soirées artistiques.

Les chaînes du Pôle public, a-t-il ajouté, veillent au suivi continu des développements qui surviennent dans les territoires palestiniens occupés dans leurs bulletins d’information, mais aussi dans ses émissions dédiées au débat politique.

Selon le ministre, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) réserve une large place aux évènements et à l’actualité en lien avec le dossier palestinien. La couverture de l’actualité est en effet passée de 264 sujets diffusés sur la première chaîne en 2013 à plus de 1030 sujets en 2018, soit plus de 3.200 informations en six ans.

Il en est de même pour la société Soread-2M qui assure une couverture régulière des évènements, des conférences et des manifestations de solidarité organisés à l’échelle nationale.

En outre, M. Laârej a mis l’accent sur le rôle de l’agence Maghreb Arabe Presse en matière d’accompagnement des évènements en lien avec la question palestinienne avec une série de dépêches quotidiennes et des couvertures de terrain consacrées à la situation sur place.