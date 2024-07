La capacité des projets d’énergies renouvelables en cours d’exploitation atteint environ 4.600 mégawatts (Ministre)

lundi, 1 juillet, 2024 à 20:43

Rabat – La capacité des projets d’énergie en cours d’exploitation atteint actuellement environ 4.600 mégawatts, a annoncé, lundi à Rabat, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Dans sa réponse à une question orale sur “l’universalisation de l’utilisation de l’énergie propre”, présentée par le Groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants, Mme Benali a souligné qu’à mi-mandat, le gouvernement a autorisé des projets d’énergie propre d’une capacité de 2.000 mégawatts.

Et d’ajouter qu’un ensemble de procédures et de mesures ont été prises pour accélérer la généralisation de l’utilisation des énergies propres, soulignant à cet égard l’augmentation des investissements annuels de 4 à 15 milliards de dirhams d’ici 2027.

Parmi les mesures qui ont été prises, selon la ministre, figure “la levée du principal obstacle à la généralisation des énergies propres, à savoir, le réseau”, notant que “des investissements dépassant 30 milliards de dirhams ont été mobilisés”, notant que les investissements n’ont pas dépassé 1 milliard de dirhams par an au cours de la période allant de 2009 à 2022.

En relation avec les réformes législatives, Mme Benali a indiqué que des textes juridiques ont été adoptés dans le but de développer “une production décentralisée relatives aux énergies propres”, soulignant que ces efforts ont permis notamment “la publication des tarifs d’accès et d’utilisation du réseau électrique et des services du système électrique pour la première fois le 31 janvier 2024”.