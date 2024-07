Centres d’estivage: le ministère vise à augmenter la capacité d’accueil à 25.000 personnes en 2026 (M. Bensaid)

mercredi, 3 juillet, 2024 à 20:51

Rabat – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué, mercredi à la Chambre des représentants, que le ministère vise à augmenter la capacité d’accueil globale des centres d’estivage à 25.000 personnes en 2026.

Dans un exposé présenté devant la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, M. Bensaid a relevé que le ministère a entamé, depuis 2021, le renforcement du réseau de centres d’estivage afin d’élargir la capacité d’accueil au niveau nationale, outre la création et l’ouverture de sept centres d’estivage de dernière génération dotés d’une architecture qui répond aux critères de sécurité et de santé avec des composants éco-durables.

Tout en soulignant que la décision de fermeture de certains centres d’estivage est intervenue pour assurer la sécurité et le confort des enfants, le ministre a assuré que le programme national d’estivage 2024 vise à présenter une offre d’estivage éducative avec des services qui répondent aux critères de diversité et de qualité, tout en facilitant l’accès aux services éducatifs au profit des enfants issus des régions éloignées et isolées.

Aussi, il ambitionne de développer l’approche participative dans la gestion des programmes et à en diversifier les domaines, en garantissant la continuité des activités d’estivage tout au long de l’année, a souligné M. Bensaid, précisant à cet égard que la Fédération nationale des colonies de vacances est l’un des partenaires stratégiques dans la mise en œuvre du programme national d’estivage.

Les programme national d’estivage englobe essentiellement des campings permanents, les carrefours de jeunes et Universités de jeuness, outre l’estivage éducatif et les résidences thématiques, a-t-il fait savoir, notant que les volets éducatifs et d’animation dans les centres d’estivage se caractérisent par leur diversité en vue de renforcer le leadership et l’innovation, le volontariat, les droits et la citoyenneté, outre les activités physiques et numériques.