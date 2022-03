La Chambre des conseillers abrite jeudi le 11-ème congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des Sénats et des Conseils similaires d’Afrique et du monde arabe

mardi, 1 mars, 2022 à 11:54

Rabat – La Chambre des conseillers abritera jeudi le 11-ème congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des Sénats et des Conseils similaires d’Afrique et du monde arabe, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué, la Chambre des conseillers souligne que les travaux de ce congrès seront ouverts par une allocution de Naama Mayara, président de la Chambre et de la Ligue, ainsi que par la présentation d’un rapport détaillé du secrétariat général sur les activités de la Ligue lors de la période précédente, ainsi que les perspectives d’avenir.

Les travaux se poursuivront par la constitution de trois commissions à savoir: la commission financière, la commission des programmes et la commission du communiqué final, ajoute la même source.

Ils seront en outre marqués par des allocutions des présidents des Conseils de la choura, des Sénats et des Conseils similaires et des chefs de délégations des conseils membres de la Ligue, poursuit le communiqué, faisant savoir que les allocutions seront axées autour de deux thèmes à savoir “la coopération et la solidarité afro-arabe comme socle de la mise à niveau urbaine et de développement dans le contexte des répercussions de la pandémie du coronavirus” et “les jeunes et la femme au centre des politiques de développement et des investissements durables”.