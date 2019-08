La Chambre des conseillers adopte une proposition de loi et trois projets de loi

samedi, 3 août, 2019 à 17:48

Rabat-La Chambre des conseillers a adopté vendredi soir à l’unanimité une proposition de loi et trois projets de loi relatifs au code de procédure pénale, au code des engagements et contrats, aux nominations aux Hautes fonctions et à son règlement intérieur.