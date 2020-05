Chambre des conseillers: Adoption en commission d’un projet de loi édictant des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire

mercredi, 6 mai, 2020 à 15:34

Au temps de coronavirus, les éboueurs restent mobilisés et engagés dans le nettoyage des rues et des espaces de la ville d’Al Hoceima et dans la collecte des déchets ménagers, tout en respectant les mesures préventives pour la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).