La Chambre des Conseillers ambitionne de devenir un centre d’expertise et contribuer aux politiques publiques de l’État (M. Mayara)

mercredi, 6 avril, 2022 à 16:16

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, a souligné que la deuxième Chambre du parlement a élaboré une stratégie qui aspire à en faire un centre d’expertise et contribuer à la formulation des politiques publiques de l’Etat.

Cette stratégie sera mise en œuvre partiellement à travers les forums thématiques tels que le Forum sur la justice sociale organisé par la Chambre des conseillers, a indiqué M. Mayara dans une déclaration à la MAP.

Il a fait savoir que la Chambre œuvrera au cours du mandat législatif actuel à organiser le “Forum de la jeunesse marocaine”, le “Forum des régions”, le “Forum du climat des affaires” et le “Forum des Chambres professionnelles”, ajoutant que ces évènements permettront de faire le diagnostic de la réalité de ces domaine et contribueront “à dessiner les contours de véritables stratégies et à émettre des recommandations susceptibles d’être déclinées en propositions et projets de lois”.

Il a également noté que la diversité de la composition du Chambre des conseillers “nous permet d’avancer dans ce sens et avoir ainsi une instance qui assure un rôle très important”.

Selon les objectifs de cette stratégie, la Chambre des conseillers sera “performante et capable d’institutionnaliser le débat public, de sorte à renforcer la confiance des citoyens dans l’action politique et partisane”.

Concernant la 2ème session de l’année législative actuelle, qui s’ouvrira vendredi, M. Mayara a indiqué qu’elle se tiendra dans le sillage des répercussions liées à la pandémie de Covid-19 et à la lumière des effets de la crise russo-ukrainienne, faisant observer que la Chambre examinera au cours de cette session une série de sujets de grande actualité et emmétra des recommandations en la matière, sous forme de propositions ou projets de lois ou encore de stratégies en faveur de l’action gouvernementale.

S’agissant du contrôle de l’action gouvernementale, il a souligné que la Chambre se penchera sur la préservation du pouvoir d’achat des citoyens et les équilibres macroéconomiques, notant que la conjoncture actuelle “exige des sacrifices de tous”.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des conseillers a salué les grandes orientations de l’exécutif et ses initiatives visant à réduire les répercussions de la crise sur la vie quotidienne des citoyens.

La session printanière sera marquée par une dynamique soutenue dans l’action des groupes thématiques chargés de l’évaluation des politiques publiques, a-t-il poursuivi, notant que plusieurs groupes ont effectué des visites de terrain à plusieurs régions du Royaume pour s’arrêter sur la mise en œuvre des politiques sectorielles.

Lors de sa dernière réunion, le bureau de la Chambre des conseillers a décidé de créer deux groupes thématiques ayant trait à deux sujets majeurs à savoir “la sécurité sanitaire” et “la sécurité alimentaire”, a-t-il fait remarquer.

S’agissant le bilan législatif de la Chambre, M. Mayara a estimé que le bilan était “important” en termes de projets de loi approuvés, faisant état d’un manque au niveau des propositions de loi.

Selon M. Mayara, ce manque n’est pas due à l’incapacité des membres de la Chambre en matière de production des textes législatifs qui s’est élevée à 18 propositions de loi, mais plutôt à une défaillance procédurale liée au sort des propositions de loi que le gouvernement refuse d’examiner.

À cet égard, le bureau de la Chambre des conseillers a décidé de renvoyer toute proposition de loi que le gouvernement a refusé d’examiner à la commission compétente pour délibération, a-t-il enchainé, notant que “l’exécutif devra fournir des justifications pour ce rejet ou insérer la proposition de loi dans les projets de lois”.

Dans cette lignée, M. Mayara a fait savoir que la législation “ne doit pas être monopolisée par gouvernement”, soulignant que “le plus important dans la fonction législative, qu’il s’agisse de propositions de lois ou de projets de loi, est de répondre et d’interagir avec les attentes des citoyens”.

Dans le cadre de la stratégie générale fixée par la Chambre des conseillers pour renforcer l’action législative, il sera procédé au renforcement des capacités des groupes et groupements via le Centre parlementaire de recherches et d’études, afin d’élaborer des propositions de lois en bonne et due forme, a-t-il relevé.