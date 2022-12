Chambre des conseillers: Appel à faire de l’exploit de l’équipe nationale de football un catalyseur au service de la jeunesse et du développement

mardi, 20 décembre, 2022 à 16:57

Rabat – Les membres de la Chambre des conseillers ont appelé, mardi, à faire de l’exploit historique de l’équipe nationale de football au Mondial 2022 un catalyseur au service de la jeunesse, des sports et du développement.

Lors de leurs interventions au début de la séance hebdomadaire des questions orales, ils ont souligné que le Maroc vit un moment historique lors duquel le football s’est transformé d’une simple activité sportive en une manifestation qui incarne les différentes valeurs nationales et humaines.

Les membres de la deuxième Chambre, majorité et opposition, ont affirmé que les victoires consécutives réalisées par la sélection nationale, qui a attient les demi-finales de la Coupe du monde, n’étaient pas seulement de simples victoires, mais aussi porteuses de plusieurs significations, qui ont permis de hisser le drapeau national, aux côtés de ceux des autres pays dans l’Etat du Qatar frère, et d’en faire le symbole d’un pays séculaire, doté d’une riche histoire et civilisation bien enracinées.

Ils ont, par la même occasion, salué le travail sérieux et important de l’Académie Mohammed VI de football, en tant que pépinière des sportifs, appelant à ce que son succès se reflète sur les différentes équipes et ligues ainsi que sur le sport scolaire.

Dans leurs interventions, ils ont également mis en avant la performance héroïque et impressionnante de l’équipe nationale lors du Mondial du Qatar, un exploit qui vient s’ajouter à une série de réalisations et réformes constitutionnelles, juridiques, économiques et sociales majeures marquant le règne de SM le Roi Mohammed VI.

Ils ont, par ailleurs, souligné l’importance d’avoir confiance en les compétences nationales dans les divers domaines académiques, scientifiques et culturels, et de transformer cet exploit footballistique en des victoires multiples et durables, se félicitant de la cohésion au service de la Patrie dont ont fait preuve les Marocains, particulièrement ceux résidant à l’étranger.

Le Maroc a émerveillé le monde à travers cette nouvelle épopée, ont-ils soutenu, relevant que le Royaume a écrit un nouveau chapitre de son histoire, marqué du sceau du patriotisme et de la citoyenneté sincères.