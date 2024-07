Chambre des conseillers: clôture de la 2ème session de l’année législative 2023-2024

jeudi, 25 juillet, 2024 à 17:59

Rabat – La Chambre des conseillers a clôturé jeudi la deuxième session de l’année législative 2023-2024, lors d’une séance plénière présidée par le président de la Chambre, Enaam Mayara.

Au début de son allocution à cette occasion, M. Mayara a fait part de ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 25ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

A cet égard, M. Mayara s’est félicité des acquis et des réalisations précieuses ayant jalonné le processus de développement tous azimuts au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, soulignant que les différentes réformes structurantes et stratégies ambitieuses entreprises sous le règne du Souverain “ont transformé le Maroc en une économie émergente portée par un élan de modernisation remarquable”.

Ces potentiels, a-t-il poursuivi, “ont érigé le pays en modèle unique dans son environnement régional et international grâce à sa position stratégique, à la stabilité politique et la paix sociale dont il jouit ainsi qu’à ses ressources naturelles, ses potentialités économiques et ses infrastructures développées”.

Ces réalisations ne doivent pas occulter “l’ampleur des défis auxquels notre pays est confronté, notamment le changement climatique, les fluctuations mondiales et les engagements internationaux que le Royaume a pris en toute conscience et responsabilité”, a fait observer le président de la deuxième Chambre.

Et de noter que le parlement et le gouvernement auront, à court et à moyen termes, du pain sur la planche avec des échéances de grande importance qui nécessitent beaucoup de coordination, notamment les manifestations sportives continentales et internationales, les défis énergétiques, la gestion de la sécheresse et de la pénurie d’eau, le parachèvement du chantier royal de généralisation de la couverture sociale et la reconstruction des zones affectées par le séisme d’Al Haouz.

D’autre part, M. Mayara a affirmé que la Chambre des conseillers, avec toutes ses composantes, a veillé à mettre en application le contenu du message Royal appelant à la moralisation de la vie parlementaire, à travers la mise en place d’un Code de déontologie de l’institution législative.

Les délibérations à ce sujet ont abouti à l’adoption d’un document pertinent, aux objectifs clairs, composé de 35 articles, qui a été signé par les présidents des groupes et les coordinateurs des groupements parlementaires ainsi que par des membres non affiliés, a noté le président de la Chambre des conseillers, estimant que cela démontre “l’adhésion de toutes les composantes de la Chambre à ce chantier fondamental qui contribue à la moralisation de la vie parlementaire”.