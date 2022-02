Chambre des conseillers: clôture mercredi de la session d’automne

mercredi, 2 février, 2022 à 9:41

Le Maroc doit saisir les opportunités découlant du partenariat avec l’Union Européenne (UE) pour faire aboutir sa propre stratégie de transition énergétique, renforcer son tissu industriel et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, a estimé, mardi, le chercheur en relations internationales au Policy Center For The New South (PCNS), Hamza Mjahed.