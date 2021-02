Chambre des Conseillers-IRCAM: Protocole de coopération pour accélérer l’intégration de l’amazighe dans les travaux de la Chambre

mardi, 2 février, 2021 à 17:17

Rabat – La Chambre des conseillers et l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) ont signé, mardi à Rabat, un protocole de coopération visant à accélérer le processus d’intégration de la langue amazighe dans les travaux de la Chambre haute du parlement.

Signé par le président de la Chambre des Conseillers, Abdelhakim Benchemach et le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukouss, ce protocole vise à établir un cadre général de coopération entre les deux parties afin de mettre en oeuvre le plan d’action approuvé par la Chambre et qui comprend les méthodes et les étapes d’intégration de la langue amazighe dans les travaux des séances plénières de la Chambre des conseillers et de ses organes.