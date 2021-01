Chambre des conseillers: L’intégration de l’amazighe dans les travaux des séances plénières au centre d’une réunion à distance

mardi, 19 janvier, 2021 à 15:12

Le bulletin annuel de sensibilisation à la réforme pénitentiaire et à la réinsertion sociale des détenus, “Idmaje”, vient d’être publié dans le cadre des activités du projet de l’assistance technique à la Délégation Générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) pour la mise en œuvre des politiques de réinsertion sociale des détenus et de prévention de la récidive.