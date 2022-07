Chambre des Conseillers: M. Atmoun s’entretient avec la présidente de la commission des affaires étrangères et de l’émigration au Sénat italien

mercredi, 20 juillet, 2022 à 20:59

Rabat – Le quatrième vice-président de la Chambre des conseillers, El Mehdi Atmoun, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec la présidente de la commission des affaires étrangères et de l’émigration au Sénat italien, Stefania Craxi.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de la présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des conseillers, Neila Mia Tazi, M. Atmoun a souligné les bonnes relations entre Rabat et Rome, unis par des liens solides et profondément ancrés, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Atmoun a mis en avant la volonté forte et partagée de consolider ces relations et de les hisser au rang d’un partenariat modèle entre les deux pays amis, mettant en exergue les efforts engagés par le Royaume du Maroc pour préserver la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne.

Il a également présenté à Mme Craxi la composition diversifiée de la Chambre des conseillers, soulignant l’importance de l’action parlementaire commune, de l’échange de visites et de l’activation des groupes de coopération et d’amitié entre les deux institutions législatives, “qui contribuent à rapprocher les idées et les points de vue sur nombre de questions d’intérêt commun, notamment les manœuvres ourdies par les ennemis de notre intégrité territoriale et les tenants et aboutissants du conflit artificiel autour du Sahara marocain”.

M. Atmoun a également invité la délégation parlementaire italienne à visiter les provinces du Sud du Royaume pour constater de visu les multiples projets structurants et les importants chantiers de développement réalisés.

Pour sa part, Mme Neila Tazi s’est arrêtée sur le rôle de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en particulier dans la dynamisation de la diplomatie économique, appelant à explorer toutes les opportunités et possibilités offertes par le partenariat économique entre le Maroc et l’Italie pour élaborer des projets et des plans d’action qui profitent aux deux parties.

De son côté, Mme Craxi s’est félicitée des relations parlementaires maroco-italiennes, mettant en avant les initiatives du Maroc à l’échelle nationale et internationale ainsi que son leadership dans la gestion de plusieurs défis et crises.

Elle a également rappelé la qualité des relations maroco-italiennes à différents niveaux, basées sur l’amitié solide et l’estime mutuelle, soulignant que Rome aspire à renforcer ses relations avec Rabat et consolider la coopération bilatérale dans le domaine culturel et universitaire et en matière d’énergies renouvelables.