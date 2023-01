Chambre des conseillers: Présentation du projet de loi relatif à la création des groupements sanitaires territoriaux

mercredi, 11 janvier, 2023 à 13:52

Rabat – Le ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a présenté mardi, devant la Commission de l’éducation et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers, le projet de loi relatif à la création des groupements sanitaires territoriaux.