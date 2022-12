Chambre des conseillers : présentation en commission du budget sectoriel du Secrétariat général du gouvernement

jeudi, 1 décembre, 2022 à 10:22

Rabat – Le Secrétaire Général du Gouvernement, Mohamed Hajoui a présenté, mercredi devant la Commission de justice, de législation et des droits de l’homme de la Chambre des conseillers, le budget sectoriel de son département au titre de 2023.

Intervenant à cette occasion, M. Hajoui a rappelé que durant l’année en cours, le Conseil de gouvernement a tenu 38 réunions durant lesquelles 183 textes ont été examinés, notant que le gouvernement a interagi positivement avec les initiatives législatives des parlementaires, avec 15 propositions acceptées sur un total de 162.

Le bilan de l’action du gouvernement a été riche et diversifié, a ajouté M. Hajoui, précisant que cette action a porté sur les domaines social et territorial, l’investissement, la concurrence, la justice et l’agriculture, outre la révision du système des marchés publics, de subvention des partis politiques et de l’autonomisation des femmes.

Il a par ailleurs souligné que le secrétariat général du gouvernement a travaillé sur l’amélioration et la facilitation de l’accès au système juridique, la modernisation des mécanismes et méthodes de travail, l’élargissement du recours aux nouvelles technologies, la valorisation du capital humain et le soutien et le renforcement des capacités.

M. Hajoui a, dans ce sens, fait état de l’amélioration de l’indice de publication des textes d’application des lois, de la mise en œuvre de la procédure de soumission de certains projets de loi à une étude d’impact et de la traduction des textes juridiques et du guide des procédures législatives et réglementaires.

Il a également évoqué la numérisation de l’ensemble du processus d’élaboration des textes juridiques dit “OPEN”, de la mise à jour du système informatique des services relevant du Secrétariat Général du gouvernement, ainsi que de la modernisation de l’imprimerie officielle, faisant en outre savoir que le Secrétariat général du gouvernement organisera durant l’année en cours des concours pour renforcer ses ressources humaines.

L’année en cours s’est également caractérisée par la coopération avec plusieurs instances internationales, notamment l’Union Européenne (UE), à travers le financement d’un nouveau projet de jumelage entre le Secrétariat Général du gouvernement et le Conseil d’Etat italien, a-t-il dit, soulignant que son département compte développer la coopération, durant les quatre prochaine années, avec l’Espagne, la France, l’Italie, les USA, l’UE et l’OCDE (Programme SIGMA), ainsi qu’avec des pays arabes dont la Mauritanie, la Palestine et le Soudan.