Chambre des conseillers : Le projet sur le cannabis en vote mardi

lundi, 7 juin, 2021 à 20:00

L’exercice combiné “African Lion 2021”, considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde, est une “marque de continuité de la politique étrangère des Etats-Unis envers le Maroc”, un partenaire clé pour la paix et à la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient, a indiqué l’expert américain Richard Weitz, directeur du Centre d’analyse politico-militaire du prestigieux think tank “Hudson Institute” basé à Washington.