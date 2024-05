Chambre des Conseillers : Le raffermissement des relations bilatérales au menu des entretiens de la présidente de la commission des AE avec un membre du Congrès péruvien

samedi, 11 mai, 2024 à 13:43

Rabat – La présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Conseillers, Neila Mia Tazi, a eu récemment des entretiens avec M. Eduardo Enrique Castillo Rivas, parlementaire de la région de Piura au Pérou, au cours desquels l’accent a été mis sur la nécessité de raffermir les relations bilatérales à la lumière de la dynamique que connaît le Royaume.

Au cours de cette entrevue, tenue au siège de la Chambre, Mme Tazi a présenté un aperçu sur les grandes transformations politiques et démocratiques et les différents aspects du développement que connaît le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Elle a aussi souligné l’importance de l’accord de jumelage signé entre la région de Piura (nord du Pérou) et la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que du rôle de la coopération décentralisée appuyée par l’action parlementaire, notamment la Chambre des Conseillers, précisant que de telles coopérations contribuent au renforcement de la croissance économique et du développement régional.

Elle a, à ce propos, insisté sur la nécessité de tirer profit des facteurs de rapprochement entre les deux pays sur les plans culturel, géographique et humain, appelant à hisser le niveau des relations entre le Royaume et le Pérou et à les consolider dans tous les secteurs au service de leurs intérêts communs.

De son côté, M. Castillo Rivas a affirmé que le Maroc est le pays le plus sûr et le plus stable de la région, avec une reconnaissance à l’échelle internationale pour son expérience dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme et dans la gestion des flux migratoires.

Il a, dans ce sens, appelé son pays à établir une coopération multidimensionnelle avec le Royaume dans le cadre d’une alliance stratégique, tout en veillant à l’activation des deux groupes d’amitié parlementaires avec le Pérou, mis en place en avril 2023.

Le membre du Congrès péruvien a, par ailleurs, estimé que l’initiative marocaine d’autonomie demeure la solution idéale et juste au conflit artificiel autour du Sahara marocain, exprimant sa fierté de cette rencontre qui constitue un nouveau jalon dans l’édifice de renforcement et de consolidation des relations entre les deux pays, fondées sur des dénominateurs historiques, civilisationnels et culturels communs.