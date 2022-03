Chambre des conseillers: Zoom sur les mécanismes d’évaluation des politiques publiques liées à la jeunesse

mercredi, 30 mars, 2022 à 20:26

Rabat – Des experts marocains et internationaux ont passé au crible, mercredi, les mécanismes et méthodologies adoptées en matière d’évaluation des politiques publiques liées à la jeunesse, à l’occasion d’une table-ronde organisée à la Chambre des conseillers.

L’évaluation des politiques publiques est un outil pour questionner l’action publique et mesurer l’effet de ces politiques sur la situation des catégories sociales concernées, dont les jeunes, ont-ils souligné lors de cette rencontre initiée par la Chambre des conseillers autour du thème : “Politiques de jeunesse : Accompagner et insérer les jeunes dans la vie active”.

Lors de cette table-ronde qui s’inscrit dans le cadre du projet d’appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc 2020-2023, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, le président du groupe thématique temporaire chargé de préparer la session annuelle d’évaluation des politiques publiques, Abed Badel a insisté sur l’importance de la jeunesse qui bénéficie de la haute sollicitude Royale, notant que cette tranche sociale est au centre des préoccupations de tous les acteurs politiques, syndicaux et professionnels nationaux.

M. Badel a en outre souligné que le groupe thématique a choisi cette année de se consacrer aux différentes administrations et institutions, dont les actions sont orientées vers les jeunes, afin de s’informer de leur accompagnement et de leur insertion dans la vie active.

A cet effet, le parlementaire a passé en revue les travaux et la méthodologie adoptés par le groupe pour l’évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse, se référant à cet égard aux visites de terrain effectuées dans nombre de régions du Royaume, en vue de réaliser une étude comparative entre régions en ce qui concerne les services externes des départements ministériels ainsi que des associations actives sur le terrain.

Cette table ronde constitue une occasion pour le groupe thématique d’enrichir l’interaction et l’échange de vues, d’expériences, d’expertises et de bonnes pratiques avec différents partenaires, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le chef de la sous-commission chargée du Moyen-Orient et du monde arabe – membre du Parlement grec-, Geórgios Katroúgalos, a relevé que l’évaluation des politiques liées à la jeunesse joue un rôle clé dans la consécration des droits de l’homme, considérant que la catégorie des jeunes est la première touchée par la crise du marché du travail.

Il a dans ce sens appelé à mettre au point des solutions créatives et des outils pour mieux insérer les jeunes dans le marché du travail.

Le Maroc est l’un des partenaires actifs et un partenaire clé du Conseil de l’Europe, a-t-il mis en avant, notant que le Royaume a été l’un des premiers pays à avoir obtenu le statut de partenaire pour la démocratie et de partenaire pour la démocratie locale, qui offre une plate-forme de dialogue et de discussion avec l’Assemblée du Conseil de l’Europe pour l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

De son côté, la cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc, Carmen Morte Gomez, a fait savoir que le projet “d’appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc” est un ambitieux programme triennal 2020-2023 qui concerne des sujets importants liés à l’évaluation des politiques publiques, l’ouverture du parlement aux citoyens, la démocratie participative ainsi que la diplomatie parlementaire.

Le chef de la division coopération de l’Union européenne au Maroc, Briac Deffobis, a assuré que l’évaluation des politiques publiques est un outil de contrôle rationnel et pratique, un mécanisme démocratique de reddition de comptes de l’action publique aux citoyens et une base pour la communication et l’information sur les politiques publiques.

“L’évaluation des politiques publiques doit être menée de manière pré- et proactive, pour répondre à nombre de questions liées à l’adéquation de ces politiques aux besoins des citoyens et à la mesure de leurs retombées sur la population ou les franges sociales concernées.

Le projet “Appui au développement du rôle du Parlement dans la consolidation de la démocratie au Maroc” s’articule autour de trois axes principaux à savoir l’appui des efforts du Parlement marocain pour conduire efficacement le suivi et l’évaluation des politiques publiques, l’accompagnement de l’ouverture du Parlement vers les citoyens, la société civile et d’autres partenaires, outre le renforcement du dialogue interparlementaire.