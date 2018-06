Chambre des conseillers: Adoption de deux projets de lois relatifs à la formation continue des salariés du secteur privé et à l’École hassania des travaux publics

mercredi, 13 juin, 2018 à 12:09

La Chambre a, ainsi, adopté à l’unanimité des voix, après le retrait du groupe Authenticité et Modernité du vote, le projet de loi N° 60.17 relatif à l’organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé et de certaines catégories d’employés d’établissements et d’entreprises publiques, ainsi que les professionnels non-salariés exerçant des activités privées.