Chambre des conseillers: Aucune décision n’est encore prise concernant la répartition des postes budgétaires et les nominations aux postes de responsabilité

jeudi, 31 mai, 2018 à 15:57

Rabat – La Chambre des conseillers a affirmé, jeudi, qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet de la répartition des postes budgétaires et les nominations aux postes de responsabilité, même si ces deux questions ont été examinées lors des dernières réunions, dont les procès-verbaux sont disponibles sur le portail électronique de la Chambre.

En réponse à des informations relayées par certains médias, la Chambre des conseillers a souligné, dans un communiqué, l’importance qu’elle accorde à la transparence optimale, à travers l’organisation de concours pour la répartition des postes, assurant que le président de la Chambre n’a procédé, jusqu’à présent, à aucune nomination ni signé la moindre décision relative à la répartition des postes budgétaires attribués au titre de la loi de finances 2018 ou aux postes de responsabilité relatifs au projet d’organisation de la Chambre, qui est en cours d’étude et de débat.

Certains médias “ont publié des informations erronées sur la Chambre des conseillers sans approfondir leurs recherches, s’assurer de leurs informations ou faire preuve de professionnalisme”, tout en se basant sur des sources non fiables et ne prenant pas en considération les données et éclaircissements fournis, à maintes reprises, par la direction de la Chambre des conseillers sur ce sujet, regrette le communiqué.

Un communiqué faisant état des besoins en ressources humaines requises sera publié par la Chambre, une fois parachevée la conception finale de son projet de restructuration administrative, qui se veut en harmonie avec les objectifs de modernisation de l’administration et avec la composition et les nouvelles fonctions constitutionnelles de la Chambre, a fait savoir le communiqué.

Le Chambre réaffirme également son ouverture sur toutes les formes de coopération et d’interaction avec les médias, afin de permettre à l’opinion publique de s’assurer de la véracité de l’information, conclut-on.

TRA/BR.