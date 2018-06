Chambre des conseillers: Séance plénière, le 19 juin, consacrée aux questions relatives à la politique générale

mercredi, 13 juin, 2018 à 12:31

Rabat – La Chambre des conseillers tiendra, mardi prochain, une séance plénière consacrée aux réponses du Chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale.

Cette séance sera consacrée à l’examen des “Accords de libre-échange et leur impact sur la balance commerciale et la compétitivité des petites et moyennes entreprises” et de “la politique générale relative au développement des langues et des expressions culturelles nationales”, indique un communiqué de la Chambre.

Selon la même source, cette séance, qui débutera à 14h30, se tient conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution.