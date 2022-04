Chambre des représentants : Les groupes de la majorité saluent les efforts du gouvernement pour faire face à la situation socio-économique

Rabat – Les groupes de la majorité au sein de la Chambre des représentants ont salué, lundi, les efforts déployés par le gouvernement pour faire face aux répercussions de la conjoncture socio-économique actuelle, accueillant positivement l’action gouvernementale qui s’inscrit dans une nouvelle vision de gestion de la chose publique.

Lors de la session mensuelle des questions orales adressées au chef du Gouvernement à la Chambre des Représentants, qui portait sur “l’état de l’économie nationale face aux fluctuations climatiques et géostratégiques”, la majorité parlementaire a appelé le gouvernement à concevoir de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité stratégique du Royaume en termes de produits alimentaires et énergétiques.

Ainsi, le groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué la vision stratégique du gouvernement et les mesures sociales prises, telles que l’activation du registre social et la généralisation de la protection sociale, louant les mesures prises pour sécuriser l’approvisionnement du Royaume en gaz en se recourant au marché international et en activant le flux inverse de l’Europe vers le Royaume.

Le groupe a également relevé que le gouvernement continue de mettre en place des mesures incitatives, dont la plus récente était le transfert effectué d’une partie de l’engagement du gouvernement à allouer 13 milliards de dirhams pour payer la taxe sur la valeur ajoutée afin d’encourager la compétitivité des entreprises marocaines.

L’Exécutif a également intervenu avec la rapidité et l’efficacité requises pour mettre en œuvre les Hautes Instructions Royales pour l’atténuation des effets du retard des pluies sur le secteur agricole, en consacrant un budget de 10 milliards de dirhams pour soutenir les agriculteurs affectés, a signalé la même source.

De son côté, le groupe Authenticité et Modernité estime que l’ouverture de l’économie nationale l’expose aux crises dans le monde telles que la pandémie de la Covid-19, les changements climatiques et le conflit entre la Russie et l’Ukraine qui a entraîné une hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie au niveau international, appelant le gouvernement à se préparer aux crises à venir.

Le groupe parlementaire a de même salué les mesures du gouvernement visant à réduire les conséquences de ces tensions sur les citoyens, citant notamment le soutien au secteur agricole, la prise en charge de l’augmentation de la facture énergétique et le soutien aux professionnels du transport routier. Il a ainsi appelé à une intervention urgente pour contrôler la hausse alarmante des prix, à travers la présentation des deux projets de loi relatifs au Conseil de la concurrence et à la liberté des prix, tout en ouvrant un dialogue transparent avec tous les acteurs du secteur des hydrocarbures, afin de remédier aux dysfonctionnements que connait le système d’importation et de stockage du carburant.

De son côté, le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme a souligné que la nouvelle dynamique inscrite dans la stratégie économique globale confirme la volonté du gouvernement de tirer les enseignements nécessaires de la situation exceptionnelle que traverse le pays, à l’image de la façon dont a été gérée la pandémie de la Covid-19, grâce aux Hautes Orientations Royales.

Cette pandémie a offert l’opportunité pour les réformes et la révisions des politiques publiques adoptées jusque-là, en tenant en considération l’ordre des priorités, basé sur le renforcement de la sécurité stratégique concernant les produits et matières de première nécessité.

Le Groupe a appelé à reconsidérer la libéralisation de la production agricole, en donnant la priorité aux produits agricoles de base destinés au marché local, à travers des investissements publics dans le secteur agricole et en rationalisant l’utilisation de l’eau dans le domaine agricole. L’objectif, relève-t-il, est d’assurer la souveraineté alimentaire, d’atteindre l’autosuffisance, de valoriser la production agricole, de développer l’industrie agroalimentaire et de soutenir la production des filières agricoles comme source de valeur ajoutée locale.

Pour sa part, le Groupe constitutionnel, démocratique et social a salué la décision prise par le gouvernement d’accorder un soutien spécial aux professionnels des transports, qui a atténué les pressions exercées par les prix élevés du carburant. Il a, dans ce contexte, souligné la nécessité d’élargir cette initiative pour inclure les producteurs agricoles et les travailleurs dans les secteurs des transports et des services agricoles dans les différentes régions du pays.

Le Groupe a mis en exergue l’importance de cibler les maillons faibles et les groupes des chaînes de production et les prestataires de services qui sont incapables de faire face à la hausse des prix et à la détérioration du pouvoir d’achat, en apportant un soutien aux groupes nécessiteux.