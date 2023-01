La Chambre des représentants adopte à l’unanimité le projet de loi édictant des dispositions particulières relatives au Conseil national de la presse

lundi, 23 janvier, 2023 à 21:58

L’objectif de financer 10 mille projets dans le cadre du programme “Forsa” a été atteint à 100%, à la faveur des efforts de l’équipe de travail et aux méthodes inédites utilisées, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.