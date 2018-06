La Chambre des représentants adopte à l’unanimité trois projets de lois relatifs à la création des entreprises par voie électronique et au code de commerce

mardi, 5 juin, 2018 à 21:38

Rabat – La Chambre des Représentants a adopté, mardi à l’unanimité, trois projets de lois relatifs à la création des entreprises par voie électronique et au code de commerce, dans le but de réduire les délais et le coût de la création des entreprises et à promouvoir l’investissement marocain et étranger.