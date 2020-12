La Chambre des représentants adopte six textes législatifs dont trois propositions de loi

mercredi, 23 décembre, 2020 à 20:32

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont saisi, mercredi sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, plus d’une tonne de drogue et interpellé trois individus, dont un recherché à l’échelle nationale dans des affaires de stupéfiants, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel de trafic de drogue et de psychotropes.