Chambre des représentants: Appel au gouvernement pour une interaction continue et immédiate avec les propositions des députés

mardi, 23 juin, 2020 à 16:00

Rabat – Les composantes de la Chambre des représentants ont appelé, lundi, le gouvernement à interagir de manière continue et immédiate avec les demandes et les propositions des députés, dans un climat de coopération.

Lors d’une réunion entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et les présidents des groupes et du groupement parlementaires, consacrée au plan d’action de l’institution législative, les composantes de la Chambre ont souligné l’importance des questions d’actualité et les développements liés à la pandémie de la Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire dans le Royaume, soulignant l’importance de l’espace parlementaire qui doit prendre les devants des débats relatifs aux préoccupations des citoyens, indique un communiqué de la Chambre.

Évoquant l’action de contrôle, elles ont noté le bilan positif des commissions permanentes, qui ont accompagné diverses questions et attentes de la société sur les plans social, économique et sécuritaire.

Elles ont, également, été informées de la cadence de l’action législative et des horizons de l’action de contrôle et de législation, ainsi que des initiatives qui sont à même d’enrichir l’action de la session parlementaire tant au niveau législatif qu’à celui du contrôle, précise la même source.

La réunion a aussi été l’occasion de débattre du prochain programme d’action de la Chambre au niveau de l’organisation des séances des questions orales hebdomadaires, relève le communiqué.

Sur un autre volet, les composantes de la Chambre ont débattu de la question des mesures préventives en vigueur et de l’approche progressive adoptée au niveau des travaux des commissions et des séances plénières, ainsi que de l’organisation de séances plénières hebdomadaires, ajoute-t-on, précisant que ces sujets ont été débattus selon une approche participative avec les différents organes de la Chambre.