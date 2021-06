Chambre des représentants: Approbation en commission du projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis

lundi, 14 juin, 2021 à 21:58

Un mémorandum d’entente a été signé par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA) avec pour but de fédérer leurs efforts en matière de promotion des politiques, des droits et de la coopération pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc.