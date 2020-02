La Chambre des représentants clôture mardi la première session de la 4ème année législative

vendredi, 7 février, 2020 à 17:44

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) vise, à travers sa participation au 26e Salon International de l’édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu’au 16 février à Casablanca, la “vulgarisation” de la régulation des médias et ce, en communiquant sur les missions, les modalités et les bénéfices de la régulation des médias pour la société et pour les droits des citoyens, usagers des médias.