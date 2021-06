Chambre des représentants: débat en commission de la stratégie du développement du secteur de l’audiovisuel public

mardi, 1 juin, 2021 à 22:51

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) veut jouer un rôle “proactif et fédérateur” dans les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Union européenne (UE) qui trace sa nouvelle stratégie commerciale post-Covid 19, a affirmé, mardi à Casablanca, le président du Patronat, Chakib Alj.