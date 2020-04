Chambre des représentants: L’essentiel de la déclaration du ministre de l’Économie et des finances

lundi, 27 avril, 2020 à 17:36

Rabat – Voici les principaux points de la déclaration du ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, lors de la séance des questions orales de la Chambre des représentants, consacrée lundi aux “mesures financières et économiques prises pour faire face à la crise du Covid-19” :

– Les ressources totales du Fonds spécial pour la lutte contre la pandémie du Coronavirus ont atteint 32 milliards de dirhams à la date du 24 avril ;

– Les dépenses du Fonds s’élèvent à 6,2 milliards de DH, dont 2 milliards alloués au ministère de la Santé pour l’acquisition du matériel et dispositifs médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie, particulièrement 460 lits de réanimation, 580 lits d’hôpitaux standards et 410 appareils respiratoires ;

– Conformément aux chiffres obtenus suite aux déclarations formalisées sur le portail de la CNSS pour bénéficier des indemnisations accordées à ses adhérents impactés, 132.000 entreprises sur les 216.000 affiliées ont révélé avoir été affectées par la pandémie et déclaré que plus de 800.000 salariés et employés sont temporairement en arrêt de travail ;

– Le Fonds Covid-19 mobilisera près de deux milliards de dirhams mensuellement ;

– Un total de 4,3 millions de familles opérant dans le secteur informel bénéficieront du soutien du Fonds Covid-19 ;

– Le nombre de familles disposant d’une carte RAMED concernées par le soutien du Fonds a atteint environ 2,3 millions ménages, dont 38% sont issus du milieu rural ;

– Environ 16.000 points de distribution des aides ont été mis à disposition, y compris les guichets automatiques;

– Cette opération a permis, jusqu’au dimanche 26 avril, de distribuer plus de 80% des aides financières aux ménages concernés sur tout le territoire marocain, y compris le milieu rural et ce, dans le respect total des conditions sanitaires imposées ;

– Le nombre des ménages opérant dans le secteur informel et qui ne bénéficient pas du régime RAMED, s’est élevé à 2 millions, après le contrôle de la cohérence des déclarations déposées sur le site “www.tadamoncovid.ma” ;

– Les demandes de report du remboursement des échéances des crédits bancaires et celles liées aux crédits leasings se sont élevées à 416.000 demandes, portant sur 33 milliards de dirhams ;

– Les prêts exceptionnels garantis par l’État à travers Damane Oxygène, mis en place pour soutenir les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 500 millions de dirhams, ont atteint 9000 prêts d’un montant dépassant 3,7 milliards de dirhams, dont 124 ont été rejetés, soit moins de 1,5% ;

– L’utilisation par le Maroc de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) pour le tirage de trois milliards de dollars n’affectera pas le niveau de la dette publique ;

– Le tirage permettra d’atténuer les effets de cette crise sur l’économie nationale, et la préservation des réserves de devises à des niveaux confortables, permettant de consolider la confiance des investisseurs étrangers et des partenaires du Maroc.