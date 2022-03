Chambre des représentants: M. Mezzour présente en commission les efforts de l’Exécutif pour soutenir les PME

lundi, 21 mars, 2022 à 21:09

Rabat – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a passé en revue, lundi devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, les efforts déployés par le gouvernement pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et consolider leurs acquis.