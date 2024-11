Chambre des Représentants : M. Ouahbi présente le bilan des réalisations du ministère de la Justice en 2024 et les perspectives de son action

vendredi, 1 novembre, 2024 à 8:48

Rabat – Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté, jeudi à la Chambre des Représentants, le bilan des réalisations du ministère au titre de l’année 2024, ainsi que les projets prévus pour 2025.

Lors de sa présentation du projet de budget sectoriel de son département au titre de l’année 2025 devant la Commission de législation, de justice, des droits de l’Homme et des libertés, M. Ouahbi a indiqué que les réalisations positives enregistrés en 2024, en matière de réforme du système judiciaire, sont guidées par les Orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les référentiels constitutionnels et des droits de l’Homme, notant que cette réforme s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale du Royaume pour l’édification d’un État de droit et d’institutions et la consolidation des principes de gouvernance, de transparence et de démocratie.

Il a, dans ce sens, relevé que le bilan des réalisations du ministère de la Justice au titre de 2024 a porté essentiellement sur le renforcement de l’infrastructure judiciaire, l’efficience de l’administration judiciaire, la simplification de l’accès à la justice, la numérisation de l’administration judiciaire et le renforcement de la coordination étroite entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, outre la poursuite de la mise en œuvre du plan législatif, la réalisation de la parité et la consécration de l’approche genre dans la stratégie du ministère, ainsi que la promotion d’une gestion efficiente des ressources financières.

Au sujet du renforcement de l’infrastructure des tribunaux et des bâtiments administratifs, il a fait savoir que le nombre global des projets de construction et d’aménagement supervisés par le ministère au titre de l’année 2024, a atteint 186 projets dans les différentes régions du Royaume, répartis entre 5 projets inaugurés, 21 projets achevés, 59 chantiers en cours de réalisation et 86 projets en cours d’étude, outre 15 projets programmés.

Le ministre a ainsi souligné que 21 projets, achevés et prêts à être inaugurés en 2024, sont répartis sur huit circonscriptions judiciaires, pour un coût total d’environ 255,22 millions de dirhams, précisant que son département suit 59 projets en cours de réalisation, comprenant 18 projets de construction et 41 projets dédiés à l’aménagement, l’entretien et le renforcement des infrastructures.

Et de poursuivre que le ministère supervise actuellement 18 projets relatifs à la construction, la reconstruction et l’extension de divers bâtiments judiciaires, pour un budget de 1,32 milliard de dirhams.

Pour l’exercice 2025, M. Ouahbi a indiqué que l’action du ministère se concentrera sur les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de la justice, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de l’administration judiciaire via la transformation numérique de son système.

Le ministère s’engage également à moderniser l’infrastructure des tribunaux et des bâtiments administratifs, avec l’allocation de fonds pour les études nécessaires à au moins 15 projets dans plusieurs régions du Royaume, a-t-il noté, ajoutant que le coût prévu pour améliorer l’archivage et la préservation des documents judiciaires est estimé à 24,7 millions de dirhams, tandis que le budget réservé à l’acquisition d’équipements essentiels pour le bon fonctionnement des tribunaux s’élève à 125,7 millions de dirhams.