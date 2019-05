La Chambre des représentants poursuit l’institutionnalisation de la coopération avec les parlements africains sur la base d’une diplomatie solidaire

dimanche, 26 mai, 2019 à 18:25

Rabat – La Chambre des représentants poursuit son action d’institutionnalisation de la coopération avec les parlements nationaux africains sur la base d’une diplomatie parlementaire solidaire et d’un soutien mutuel au service des causes continentales et des intérêts et droits africains, conformément à la vision marocaine et la stratégie du Royaume dans le continent, a affirmé le président de cette institution législative, Habib El Malki.