La Chambre des représentants prend part à Malte à une conférence internationale sur la tolérance et la paix dans la région MENA et l’Europe

jeudi, 1 juin, 2023 à 21:29

Rabat – La Chambre des représentants prend part aux travaux de la conférence internationale qui s’est ouverte jeudi à Malte, autour du thème « Culture de tolérance et de paix au-delà des défis actuels : Moyen-Orient, Afrique du Nord, et Europe ».

La Chambre des représentants est représentée à cet événement de deux jours organisé par le Conseil Global de tolérance et de paix et la Chambre des représentants maltaise, par le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sebbari.

Cette conférence internationale, qui connait la participation de parlementaires, de diplomates et d’universitaires, se penchera sur des thèmes liés à l’échange d’expériences, à la participation de la société civile à la lutte contre les défis actuels ainsi que la promotion de la culture de tolérance dans la région MENA et dans le pourtour méditerranéen, indique la chambre des représentants dans un communiqué, précisant que les travaux de cet événement seront sanctionnés par l’adoption de la Déclaration de Malte pour la paix et la tolérance.

Le président de Malte, M. Georges Vella, qui a reçu les participants à cette conférence, a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé l’intérêt porté par son pays aux initiatives de paix et de tolérance dans le monde, soulignant l’importance de la stabilité de l’espace méditerranéen pour la paix et la sécurité dans le monde.

En marge de cette conférence, M. Sebbari a eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants de Malte, Angelo Farrugia, au cours desquels il a mis l’accent sur l’importance du renforcement des relations parlementaires bilatérales et de la coordination au sein des fora parlementaires internationaux, outre le soutien des efforts de promotion des valeurs de tolérance et de paix dans la région méditerranéenne.

Farrugia a exprimé, de son côté, la disposition de cette institution législative maltaise à créer prochainement le Groupe d’amitié parlementaire avec le Maroc pour interagir avec le Groupe créé par la Chambre des représentants. Il a indiqué qu’il entend mettre à profit sa participation à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, prévue à Marrakech, pour prospecter les voies de renforcement du dialogue parlementaire entre les deux pays.

Le Conseil global de tolérance et de paix est une ONG qui œuvre pour le renforcement des nobles valeurs humaines et pour la promotion de la tolérance et de la paix entre les peuples et les pays.

La Chambre des représentants est un membre actif du Parlement international pour la tolérance et la paix, qui est l’organe parlementaire du Conseil global pour la tolérance et la paix, relève la même source, ajoutant que Rabat et Dakhla avaient accueilli en 2022 les travaux de la dixième session du Parlement international pour la tolérance et la paix, qui a connu la participation de 80 députés parlementaires des quatre coins du monde.

La chambre des représentants avait également signé un protocole d’accord avec le Parlement international pour la tolérance et la paix, visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la tolérance et de la paix.