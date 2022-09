Chambre des représentants: présentation en commission du projet de loi sur les SA

mardi, 20 septembre, 2022 à 21:00

Rabat – Le projet de loi n°96-21 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (SA) et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives a été présenté, mardi, lors d’une réunion de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.