Chambre des représentants: Programmation de 3 ministères pour chaque séance hebdomadaire

mercredi, 24 juin, 2020 à 17:25

Rabat – Le bureau de la Chambre des représentants a décidé, mardi, de programmer trois ministères pour chaque séance hebdomadaire.

“Dans le cadre de l’évaluation de la première phase et des leçons tirées de la pratique, le bureau a décidé, dans le cadre des mesures préventives qu’il a tenu de mettre en œuvre, de programmer trois secteurs ministériels par semaine, en vue d’élargir la base de participation gouvernementale lors de chaque séance et la capacité de traiter un plus grand nombre de dossiers d’actualité par semaine”, affirme un communiqué de la Chambre.