Chambre des représentants : Séance plénière lundi consacrée aux réponses du Chef du gouvernement relatives à la politique générale

vendredi, 12 juillet, 2024 à 19:03

Rabat – La Chambre des représentants tiendra, lundi à 15h, une séance plénière consacrée aux réponses du Chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale.

La séance, qui se tiendra conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre, portera sur “la politique d’urbanisme et d’habitat et son impact sur la dynamique économique et le développement spatial et social”, indique la Chambre dans un communiqué.