Chambre des représentants: Séance plénière mardi prochain consacrée au rapport du groupe de travail thématique sur le système de santé

mercredi, 2 juin, 2021 à 21:04

Rabat – La Chambre des représentants tient mardi prochain une séance plénière consacrée à la présentation et l’examen du rapport du groupe de travail thématique sur le système de santé.

Cette séance, qui débutera à 15H30, se tiendra conformément aux mesures préventives prises par les organes de la Chambre en la matière, indique un communiqué de la Chambre.

Le Président de la Chambre des représentants, M. Habib El Malki, a présidé, mardi au siège de la Chambre, une réunion dudit groupe consacrée à l’adoption du rapport qu’il a élaboré en la matière.

À cette occasion, M. El Malki a rappelé que la création du groupe de travail thématique chargé du système de santé intervient en application des Hautes Instructions Royales, lesquelles ont toujours appelé à la nécessité d’accélérer le chantier de la réforme du système de santé, de faire progresser et de réhabiliter le secteur de la santé, de généraliser la protection sociale et de faire face aux diverses répercussions économiques et sociales résultant de la pandémie du Covid-19.

De même, M. El Malki a mis en avant l’importance du rapport réalisé par le groupe de travail thématique, “en particulier, à la lumière de cette conjoncture particulière que traversent notre pays et le monde entier après l’apparition et la propagation de l’épidémie du Coronavirus – Covid-19”, saluant la qualité du travail réalisé et se félicitant de la coopération de tous les secteurs, institutions, experts et chercheurs, qui ont partagé avec l’institution législative leur vision et leur perception du système de santé.