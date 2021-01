Chambre des représentants: Séance de politique générale le 1er février sur l’appui du produit national

jeudi, 28 janvier, 2021 à 19:46

La brigade nationale de la police judiciaire a déféré, jeudi, devant le parquet compétent d’Errachidia, cinq individus, dont un candidat au concours de la police, son frère, un administrateur à l’hôpital Moulay Ali Cherif et un ancien député, pour leur implication présumée dans une affaire de faux et usage de faux, de complicité, de mise en danger de la vie d’autrui et de non dénonciation.