Le choix du Maroc pour abriter la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix confirme son rôle leader en la matière (Talbi Alami)

mercredi, 13 juillet, 2022 à 15:14

Rabat – Le choix du Maroc pour abriter la 10è session du Parlement global pour la tolérance et la paix, qui se tient du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla, confirme le rôle leader du Royaume dans l’appui à la paix mondiale et le rejet des guerres et de toutes les formes d’extrémisme, a affirmé le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.