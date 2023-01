Collectivités territoriales : le ministère de l’Intérieur favorise un recrutement qualitatif tenant compte des besoins réels en ressources humaines (M. Laftit)

mardi, 31 janvier, 2023 à 21:42

Rabat – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a affirmé mardi que son département favorise un recrutement qualitatif tenant compte des véritables besoins des collectivités territoriales en ressources humaines.

En réponse à une question centrale sur “la promotion des ressources humaines dans les collectivités territoriales”, lors d’une séance consacrée aux questions orales à la Chambre des conseillers, M. Laftit a indiqué que des concours de recrutement au sein des collectivités territoriales ont été lancés, concernant particulièrement les spécialités où elles connaissent un besoin pour mener à bien leurs missions, notamment les cadres médicaux et paramédicaux, les ingénieurs civils et les techniciens.

Il ne s’agit pas de parer à une quelconque pénurie en ressources humaines exerçant dans les collectivités territoriales, dont le nombre s’élève à 90.000 fonctionnaires hommes et femmes, mais plutôt de rationaliser leur répartition en fonction des besoins d’encadrement administratif et technique, a précisé le ministre, faisant remarquer que le ministère a déployé plusieurs mesures prometteuses en vue de mettre en place un système moderne de gestion optimale des ressources humaines, pour offrir au citoyen des services de qualité.

A cet égard, le ministre a relevé que de nombreuses mesures ont été prises dans cadre d’une stratégie aux objectifs multiples sur les court, moyen et long termes, évoquant, en ce sens, la création de l’Observatoire de la Mobilité et du Parcours Professionnel relevant de la Direction Générale des Collectivités Territoriales ainsi que le travail sur la mise en place d’une bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines exerçant dans les collectivités territoriales sur tous ses niveaux.

A cet égard, il a noté l’élaboration d’une étude pour déployer un système de gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences, dans le but de combler l’écart entre la situation actuelle et les besoins futurs en emplois et expertises.

Par ailleurs, M. Laftit a souligné que le ministère a veillé régulariser la situation des fonctionnaires détenteurs de diplômes de l’enseignement supérieur et d’autres diplômes dans les cas où les textes réglementaires en vigueur le permettait, ajoutant que le ministère est disposé à trouver les solutions adéquates pour poursuivre ce processus de régularisation, à l’instar des modalités appliquées dans l’ensemble des secteurs ministériels et conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur.

Dans la perspective de hisser le niveau des services électroniques offerts aux bénéficiaires au niveau des collectivités territoriales, M. Laftit a mis en lumière l’adhésion effective du ministère au projet de promotion de l’administration électronique et de la digitalisation, à travers l’élaboration de nombreuses plateformes numériques, dont “Rokhas”, outre la mise en œuvre du programme de modernisation de l’état civil, l’opérationnalisation de la plateforme “Watiqa” et la généralisation de la plateforme “Chikaya”, soulignant que ces plateformes ont permis d’alléger la charge sur les ressources humaines relevant des collectivités territoriales afin de leur confier de nouvelles missions.