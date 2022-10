Commission des Finances: les ressources hydriques et la Charte d’investissement au centre des discussions générales du PLF-2023

jeudi, 27 octobre, 2022 à 18:11

Rabat – Les questions relatives à la gestion des ressources hydriques et l’accélération de l’opérationnalisation de la loi-cadre formant Charte de l’investissement, ont été au centre des interventions des groupes et groupements parlementaires durant les deux séances de discussion générale du projet de loi des finances 2023 (PLF-2023), tenues mercredi, par la Commission des Finances et du développement économique à la Chambre des représentants