Conférence à Rabat sur “la coopération parlementaire africaine face aux défis actuels”

mardi, 4 juillet, 2023 à 18:35

Rabat – La Chambre des Représentants organise, jeudi et vendredi prochains, une conférence des présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains sous le thème “la coopération parlementaire africaine face aux défis actuels”.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de l’engagement du Royaume du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à renforcer la coopération et la solidarité au niveau du continent africain, indique un communiqué de la chambre des représentants.

Prendront part à cette rencontre, les présidents des commissions des affaires étrangères des parlements africains, des parlementaires, des experts et des chercheurs qui aborderont trois principaux axes portant sur “la contribution parlementaire à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique”, “les défis de la sécurité alimentaire en Afrique” et “le rôle des commissions des affaires étrangères dans le soutien de la coopération conjointe africaine”.

Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par l’adoption de la “Déclaration de Rabat”, conclut la même source.