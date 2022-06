La coopération dans le domaine de l’agriculture et des énergies renouvelables au centre d’entretiens maroco-chiliens

samedi, 25 juin, 2022 à 22:30

Santiago – Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Chili dans les domaines de l’agriculture et des énergies renouvelables ont été, vendredi à Santiago, au centre d’entretiens entre une délégation parlementaire marocaine et des responsables du pays sud-américain.

Le président de la Chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, a tenu une rencontre avec le ministre de l’Agriculture, M. Esteban Valenzuela, axée sur les moyens de renforcer la coopération agricole entre les deux pays, particulièrement dans le contexte international actuel qui exige des efforts pour assurer la sécurité alimentaire.