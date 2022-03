La coopération parlementaire au centre d’un entretien entre M. Mayara et le président du Conseil de la Choura du Bahreïn

vendredi, 4 mars, 2022 à 15:46

Rabat – Le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine parlementaire a été au menu d’entretiens, jeudi à Rabat, du président de la Chambre des conseillers, M. Naama Mayara, avec le Président du Conseil de la Choura bahreïni, M. Ali bin Saleh Al Saleh, et ce en marge du Congrès de l’Association des Sénats, Conseils de la Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde arabe (ASSECAA), et du Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné la profondeur des relations solides qui unissent le Royaume du Maroc et le Royaume de Bahreïn sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, selon un communiqué de la Chambre des conseillers.

À cet égard, M. Mayara a exprimé sa fierté du niveau avancé atteint par ces relations depuis la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI au Royaume de Bahreïn en avril 2016, au cours de laquelle le cadre juridique de la coopération bilatérale a été renforcé par la signature de nombreuses conventions dans divers domaines, a ajouté la même source.

M. Mayara a salué le rôle joué par la Haute commission mixte maroco-bahreïnie, mettant en avant les rôles que les institutions législatives des deux pays sont appelées, plus que jamais, à jouer en vue d’accélérer le rythme de la coopération et de la coordination parlementaire, et partant, insuffler une dynamique à la coopération économique et commerciale pour la hisser au niveau des relations politiques et des liens existants entre les deux pays et les deux peuples frères.

Pour sa part, M. Ali bin Saleh Al Saleh a exprimé sa gratitude pour l’invitation qui lui a été adressée pour participer aux travaux du congrès de l’ASSECAA et du Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes, soulignant que le Royaume de Bahreïn entretient des relations profondes et de longue date avec le Royaume du Maroc.

“Les pays arabes traversent de nombreuses mutations et font face à de multiples défis qui nécessitent davantage de coopération, de coordination et d’intensification des efforts”, a relevé le Président du Conseil de la Choura bahreïni.

Le développement important des relations bilatérales dans tous les domaines met en évidence le besoin urgent de renforcer et d’améliorer la coopération parlementaire bilatérale en accélérant le rythme d’échange d’expériences et de meilleures pratiques parlementaires entre les deux parties, a relevé M. Ali bin Saleh Al Saleh, invitant M. Mayara à effectuer une visite de travail au Bahreïn.