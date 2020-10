Couverture sociale: Le groupe de travail thématique provisoire se réunit le 13 octobre pour élaborer son programme d’action

lundi, 12 octobre, 2020 à 19:43

Le Maroc a plaidé, lundi à Vienne, pour des actions concrètes, concertées et coordonnées sur le terrain, par l’entremise des différents canaux de la coopération régionale et internationale, pour une lutte efficace et efficiente contre la criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes et manifestations.