CPM : Députés européens et marocains réitèrent leur soutien au plan d’autonomie comme base sérieuse et crédible d’une solution négociée de la question du Sahara marocain

jeudi, 19 avril, 2018 à 10:14

Strasbourg – Députés européens et marocains se sont félicités, à Strasbourg, de la position constante esuropéenne concernant le Sahara marocain soutenant les efforts déployés dans le cadre des Nations unies pour parvenir à un règlement politique durable avec le plan d’autonomie comme base sérieuse et crédible d’une solution négociée.

Conduite par le député Abderrahim Atmoun, une délégation de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE (CPM) a eu une série de rencontres, au Parlement européen (PE) à Strasbourg en marge de sa session plénière, avec plusieurs eurodéputés influents, axées sur les moyens de consolider le potentiel bénéfique des relations euro-marocaines dans tous les secteurs, de même que la défense des acquis réalisés depuis la signature du Statut Avancé.

Selon un communiqué de la CPM, la délégation marocaine a ainsi rencontré les eurodéputés David Sassoli, vice-président du PE, Pier Antonio Panzeri, président de la commission des droits de l’homme, Brando Benifei, rapporteur du groupe social-démocrate au PE, Cristian Dan Preda, vice-président de la commission des droits de l’homme, Tiziana Beghin, présidente du groupe de travail Euromed, Javier Nart du groupe ALDE, Lara Comi, vice-présidente du Groupe du Parti populaire européen, Flavio Zanonato du groupe social-démocrate et Victor Boştinaru, vice-président du groupe social-démocrate.

La délégation parlementaire marocaine s’est également entretenue avec la Commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l’industrie de l’entreprenariat et des PME, Elzbieta Bieńkowska.

Les députés marocains et européens, indique la même source, se sont réjouis, à cette occasion, de la relation forte qui unit les deux institutions législatives marocaine et européenne, ainsi que du partenariat qui les lie et qui représente un objectif majeur pour le développement de la démocratie et le maintien de la paix et de la sécurité dans la région euro-méditerranéenne.

A cet égard, les eurodéputés ont salué le processus des réformes engagées par le Royaume sur la voie de l’édification démocratique du pays et son développement économique ainsi que les réalisations accomplies en matière de développement régional intégré et plus particulièrement dans les provinces du sud du Royaume, dont la position stratégique constitue une véritable plateforme et un trait d’union entre l’Europe et l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne.

Après avoir souligné les défis qui pèsent sur la région euro-méditerranéenne ainsi que sur la région sahélo-saharienne, principalement ceux relatifs à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les députés européens et marocains sont convenus de l’importance de favoriser le commerce et les investissements entre le Maroc et l’UE pour améliorer la stabilité économique et faciliter la création d’emplois, promouvoir un développement socio-économique inclusif et lutter contre les causes de l’immigration illégale à travers une approche globale et innovante des questions liées à la mobilité humaine.

Ils se sont félicités de la dynamique insufflée aux relations Maroc-UE à la faveur du Statut avancé et de son Plan d’action qui vise l’instauration d’un espace économique commun et de valeurs partagées.

S’agissant des relations économiques, les deux parties ont exprimé leur satisfaction des échanges bilatéraux et se sont engagés à accroître la concertation entre leurs délégations respectives au sein de diverses instances interparlementaires, notamment celles relatives aux questions euro-méditerranéennes. De même, ils se sont félicités de la décision de l’UE qui a donné, lundi dernier, son accord pour lancer les négociations avec le Maroc en vue de renouveler l’accord de pêche.

En marge de ces réunions, les deux co-présidents de la CPM, Abderrahim Atmoun et Ines Ayala Sender ont finalisé les préparatifs de la 9ème réunion annuelle de la CPM prévue le 21 juin prochain au Parlement européen à Bruxelles.

La délégation de la CPM est composée, outre son président, de sept autres membres des deux chambres du Parlement marocain de divers partis politiques.