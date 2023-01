La création de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé vise à assurer la souveraineté médicamenteuse (ministre)

mercredi, 18 janvier, 2023 à 10:48

Rabat – Le ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé mardi que le projet de loi N°10.22 relatif à la création de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé vise à assurer la souveraineté médicamenteuse, la disponibilité des médicaments et des produits de santé ainsi que leur sécurité et qualité.