Le cumul pluviométrique moyen en hausse de 88% au 6 février 2023 (ministre)

mardi, 7 février, 2023 à 15:08

Le droit à l’eau est l’un des droits fondamentaux qui occupent une place prioritaire dans la stratégie du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), notamment dans le cadre du contexte national et régional lié aux changements climatiques et au stress hydrique plus particulièrement, a indiqué, mardi à Rabat, la présidente du Conseil, Amina Bouayach.