Une délégation de la Chambre des conseillers présente à Bruxelles les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables

vendredi, 18 novembre, 2022 à 11:32

Rabat – Une délégation de la Chambre des conseillers a présenté, mercredi à Bruxelles, la stratégie nationale et les avancées réalisées par le Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l’objectif du mix électrique national fixé à 52% à l’horizon 2030.

La délégation marocaine prenait part à une réunion de la Commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l’Homme au sein de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UPM), consacrée à l’examen de recommandations sur “les défis communs de la région méditerranéenne : la coopération dans les domaines de l’énergie, de la sécurité alimentaire, de la paix et de la stabilité”, indique vendredi un communiqué de la Chambre des conseillers.

La délégation marocaine, qui se composait de Mme Hind Ghazzali, membre du groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants et M. Mohammed Zidouh, membre du groupe parlementaire de l’Istiqlal, a évoqué les conséquences des changements climatique qui impactent lourdement l’écosystème naturel et humain, appelant à la diminution de l’empreinte écologique de chacun en adoptant un mode de vie plus sobre et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, ajoute-t-on.

Elle a aussi abordé la problématique de la raréfaction de l’eau en mettant en avant les initiatives entreprises par le Maroc, qui mise en grande partie sur le développement des ressources en eau non conventionnelles, à savoir le dessalement d’eau de mer et le traitement des eaux usées.

Les deux parlementaires marocains ont également présenté la politique migratoire du Royaume qui a été conçue pour venir en aide aux migrants et réfugiés, précisant que cette politique s’est traduite par deux campagnes de régularisation de la situation administrative des étrangers en situation irrégulière, une initiative sans précédent dans la région, selon la même source.

Les participants à cette réunion ont également examiné la situation dans la région euro-méditerranéenne en mettant l’accent sur les impacts de l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui menace gravement la sécurité alimentaire dans la région, du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ce qui affecte la stabilité politique au niveau régional, selon la même source.

La délégation marocaine a enfin appelé à accroître la coopération internationale dans les divers sujets traités, conclut le communiqué.